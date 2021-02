Dal Cile, la Lazio punta a una giovane promessa

La Lazio sembrerebbe interessata al tre volte campione Ignacio Saavedra.

Come riportato da redgol.cl, il centrocampista cileno sembrerebbe un’opzione gradita al club biancoceleste. Saavredra è uno dei migliori giocatori dell’anno nel campionato nazionale che si sta concludendo: a soli 22 anni ha vinto tre tornei consecutivi con l’Universidad Católica. Nonostante la giovane età, il centrocampista ha molta esperienza e il suo nome è già al centro di alcune voci di calciomercato in Europa. La stampa italiana ha fatto sapere che il giocatore cileno verrà contattato dalla società biancoleste, nonostante il calciomercato sia terminato. Per Ignacio Saavedra la Lazio potrebbe essere un’ottima occasione per crescere.

