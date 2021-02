Eredivisie, Adekanye segna la sua prima rete con l’ADO Den Haag

Bobby Adekanye, giovane attaccante della Lazio ora in prestito all’ADO Den Haag, ha segnato oggi la sua prima rete in Eredivisie. Dopo la difficile esperienza al Cadice in Spagna, la sessione di mercato invernale lo ha portato alla ricerca di più spazio nella squadra olandese. Nella gara di oggi contro il PSV, Adekanye è partito da titolare e ha siglando il suo primo goal stagionale portando in vantaggio i suoi compagni. La sfida si è poi conclusa con il risultato di 2-2.

