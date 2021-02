ESCLUSIVA | Il doppio ex Colonnese: ”Inter-Lazio, partita equilibrata con risultato in bilico”

In vista della prossima sfida di campionato tra Inter e Lazio, in onda questa domenica dallo Stadio San Siro di Milano, la redazione di LazioPress.it ha contattato in via esclusiva l’ex giocatore di Inter e Lazio, Francesco Colonnese.

Nella tua esperienza calcistica, qual è il ricordo a cui sei più affezionato?

”Penso la finale di Coppa Italia. E’ stato un episodio molto bello”.

Da ex calciatore hai avuto modo di vivere in prima persona il tifo allo stadio. In questo periodo storico, quanto pensi abbia inciso l’assenza dei tifosi in termini di classifica?

”Enormemente soprattutto se penso alla situazione del Milan: l’emblema di una squadra e di alcuni giocatori che prima del lockdown erano stati un po’ scostanti, come Calabria. Quando hanno giocato senza pubblico, hanno trovato serenità”.

La Lazio da alcuni anni ha dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà qualunque avversario. Immaginavi questo percorso di Inzaghi? ”Simone lo conoscevo e lo conosco bene… è un malato di calcio. Però lo vedevo più dal punto di vista dello scouting, non pensavo che fosse così bravo anche a gestire dal punto di vista tattico-tecnico. E’ stata una sorpresa… anche se parliamo di una persona che di calcio ha sempre avuto una passione enorme”.

Il prossimo big match Inter-Lazio potrebbe costituire un bivio per le due formazioni ?

”Sarà una partita equilibrata e bella con due squadre che giocheranno a specchio. Grandi interpreti in attacco, la Lazio ha Immobile che fa tanti goal; Lukaku e Martinez dall’altra parte. Centrocampo biancoceleste di grande qualità con Milinkovic, Luis Alberto… Una partita molto bella dove le squadre si sfidano molto, sarà una partita aperta con un risultato sempre in bilico”.

Tornando a te …prospettive future: allenatore, dirigente o commentatore radiotelevisivo?

”Allenatore non penso, a cinquant’anni è difficile. Mi piacerebbe lavorare nel settore dirigenziale per cercare di portare la mia conoscenza del calcio a 360 gradi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: