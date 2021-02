GdS | A tutto Ciro

Un gol, due record. Immobile e Lazio appuntamento con la storia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ciro è a un passo dalle 150 reti in A e per il quinto anno potrebbe arrivare a 15. Nella sfida di domani contro l’Inter, Immobile potrebbe tagliare due traguardi: il primo è quello di rientrare tra i bomber storici della Serie A (solo 26 giocatori lo hanno raggiunto), il secondo è quello di realizzare la 15esima rete in questo campionato (arrivando a segnare almeno 15 reti nelle ultime 5 stagioni, gli unici che sono riusciti in questa impresa sono stati Totò Di Natale e Gonzalo Higuain).

Nella sfida di domani sera sarà un confronto aperto tra lui e l’attaccante neroazzurro Lukaku, anche lui a quota 14 nella classifica marcatori. L’Inter è tra le big alle quali l’attaccante biancoceleste ha segnato meno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: