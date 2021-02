GdS | Acerbi ci sarà, Musacchio confermato titolare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, rientra l’allarme per Acerbi che domani sarà presente nella gara contro l’Inter a San Siro. Il difensore biancoceleste si è allenato ieri a Formello. Stesso discorso per Luis Alberto: nessun dubbio per il suo impiego nel match contro i neroazzurri. Un’altra buona notizia per Inzaghi è il ritorno di Akpa Akpro che nei giorni precedenti era rimasto ai box per un affaticamento, ma domani siederà in panchina. L’unico ballottaggio è quello per il ruolo di difensore di destra tra Musacchio e Patric, ma il nuovo acquisto della Lazio sembrerebbe essere in vantaggio sul secondo. La formazione dovrebbe essere la stessa schierata contro il Cagliari. Indisponibili domani Luiz Felipe e Strakosha.

