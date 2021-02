Il Messaggero | Crespo: “Lazio ottima stagione ma non da scudetto. L’Inter…”

Sulle pagine de Il Messaggero, Hernan Crespo ha parlato di Inter-Lazio: l’argentino ha militato in entrambe le formazioni. Ecco le sue parole: “Ogni club mi ha dato tanto e sono stato bene in due città diverse tra loro, ma belle. Arrivai alla Lazio e diventai maturo, all’Inter ho vinto parecchio. Alla Lazio, dopo qualche mese dal mio arrivo, Eriksson andò via, venne Zoff, mi mise in coppia con Salas in attacco e segnai una raffica di gol, fino a diventare capocannoniere”.

INTER-LAZIO – “Considerando la classifica, la sfida scudetto è per i nerazzurri. L’Inter, inoltre, è impegnata soltanto in campionato, dunque può spendere tutte le energie in una sola competizione. La Lazio sta facendo un’ottima stagione, è ancora in Europa, ha recuperato tanti infortunati e può dare filo da torcere a chiunque. Però, sono sincero, per lo scudetto l’Inter mi sembra più attrezzata”.

