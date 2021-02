Inter-Lazio, tifosi a Formello per caricare la squadra in partenza per Milano – FOTO&VIDEO

I tifosi della Lazio si sono ritrovati quest’oggi fuori dal Centro Sportivo di Formello, per caricare la squadra in partenza per Milano. All’appuntamento programmato alle ore 16:00, hanno risposto all’appello circa 500 sostenitori biancocelesti. La loro spinta nel pre partita, ha portato molto bene nel derby, motivo per cui in occasione di una sfida così importante, i tifosi hanno voluto mostrare ancora una volta la loro vicinanza alla squadra.

Questi i video e le immagini dei tifosi presenti oggi a sostegno dei biancocelesti:

