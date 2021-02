Inter-Lazio, Conte in conferenza: “La Lazio sta facendo molto bene, sarà un bel test per noi”

Nel giorno della vigila del big match tra Inter e Lazio, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

La lite con Agnelli. Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino sui quali c’è stato un risvolto mediatico evidentemente notevole. So che la verità l’hanno vista e sentita tutti e questo per me è molto importante. Detto questo, noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e perciò mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato sicuramente più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può succedere a tutti. Ora però concentriamoci sul campo perché la gente vuole il calcio, non pettegolezzi e situazioni becere

Lazio? Loro stanno facendo molto bene, hanno giocatori fisici e qualitativi, vengono da un filotto importante di vittorie e perciò sarà un bel test per noi. Dovremo prepararci a una partita difficile, ma allo stesso tempo anche stimolante. Vidal? Arturo non è in gruppo, deve ancora cercare la migliore condizione, da qualche settimana ha degli acciacchi. Il fatto di non concretizzare? C’è l’aspetto positivo delle occasioni create, abbiamo il miglior attacco del torneo. Certo, se non segni vai fuori dalle comptizioni come accaduto in Champions e in Coppa Italia.”

