Inter-Lazio, Inzaghi in conferenza: “Affronteremo la partita con consapevolezza. Radu? Non c’è grande ottimismo”

Alla vigilia del delicato match di San Siro contro l’Inter, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza. Queste le sue parole:

La partita di domani può aprire anche altri scenari per il proseguimento del campionato?

Credo che quella di domani sia una partita importantissima per noi, siamo tornati in Champions ed il nostro grande obiettivo sarebbe quello di rimanere nella competizione, sarebbe il nostro scudetto un’altra qualificazione lì.

Cos’ha l’Inter in più della Lazio?

Stiamo parlando di una squadra che ambisce al titolo, la favorita insieme alla Juventus. Poi il Milan sta facendo grandissime cose, e poi cui sono le altre squadre dietro che sono tutte lì. Troveremo un Inter uscita dalle semifinali di coppa, ancora più arrabbiata. Noi cercheremo di farci trovare pronti.

Quanto possono contare i calci piazzati ed i cambi del secondo tempo, avendo l’Inter una panchina comunque più lunga?

I calci piazzati sono importanti, anche per come ci si approccia alla partita, la partita è un insieme di scelte. E’ un avversario forte, ben messo in campo. Hanno una rosa molto forte, giocatori da tutte le parti. Domani non ci saranno sicuramente Strakosha e Ramos, ieri abbiamo avuto un problema con Radu, bisognerà vedere come andranno le rifiniture di oggi, anche se non c’è grande ottimismo.

All’Inter rimane solo il campionato, può essere un vantaggio per la Lazio il fatto che loro abbiano più pressioni?

Io devo pensare alla mia squadra, che deve cercare di fare una partita di personalità, consapevole ed umile. Come è sempre successo in questi anni affronteremo la partita a viso aperto e facendo del nostro meglio.

Come procede l’inserimento di Musacchio? Per convinzione, forza e compattezza hai ritrovato la squadra dello scorso anno prima del lockdown?

Una volta che si riescono a recuperare tutti i giocatori, venderemo cara la pelle. Siamo un’ottima squadra, sappiamo cosa fare in campo, stiamo giocando un ottimo calcio. Abbiamo perso Ramos e Strakosha che sono giocatori importanti, domani valuteremo Radu, ma metteremo sul campo tutti gli elementi che hanno caratterizzato questa striscia di vittorie, per fare una grandissima gara. Musacchio è un giocatore che risulterà moto utile alla Lazio, sono molto contento, era fermo da diverso tempo. Ha fatto le cose nel migliore dei modi nei minuti in cui ha giocato.

Domani si affrontano i due centrocampi migliori del campionato?

Penso che al di là dei due reparti di centrocampo si affrontano due grandi squadre, lo scorso anno ci stavamo giocando insieme lo scudetto ed alla fine siamo arrivate entrambe tra le prime quattro. Due squadre che sanno quello che vogliono in campo. Bisogna essere bravi ad indirizzare le occasioni a nostro favore.

Luis Alberto come lo ha trovato in questa settimana, considerando anche l’operazione subita qualche settimana fa?

L’avevo detto alla fine della partita col Cagliari, dopo un’operazione simile 3/4 settimane di stop. Invece lui dopo 10 giorni è tornato, facendo una grande partita contro l’Atalanta, un po’ meno contro il Cagliari, ma comunque lo devo ringraziare per la grande disponibilità che ha dato a me ed al mio staff.

