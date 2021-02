L’ex biancoceleste Bastos a segno con l’Al-Ain: prima rete in campionato per l’angolano

Dopo la rete di Adekanye con l’ADO Den HAAG, arriva anche il primo goal in campionato con l’Al-Ain per Quissanga Bastos. L’ex difensore biancoceleste, è passato quest’estate nella squadra saudita alla ricerca di continuità. Nella gara di oggi contro l’Al Fateh ha segnato la sua prima rete in campionato, portando in vantaggio i compagni. La gara si è poi conclusa con una sconfitta per l’Al-Ain con il risultato di 3-2.

