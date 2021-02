Pirlo polemico sul rigore concesso al Napoli: “Casini e polemiche se lo avessero dato a noi”

Napoli–Juventus è stata decisa da un rigore realizzato da Insigne. La concessione del tiro dal dischetto è stata oggetto di polemiche per l’allenatore bianconero Andrea Pirlo, che ha commentato così l’episodio a Sky Sport: “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta e perso per un episodio dubbio. E’ la prestazione che dovevamo fare, peccato solo per il risultato. E’ un episodio dubbio perché altrimenti in aria non potrebbe esserci alcun contatto, fosse stato assegnato quel rigore alla Juventus ci sarebbero stati molti casini e polemiche. sto solo dicendo che oggi gli episodi hanno fatto ciò che dovevano fare. C’è stato questo episodio dubbio, l’episodio dubbio sulla doppia ammonizione di Di Lorenzo. Non voglio parlarne, capita che contro la Juventus degli episodi vengano letti diversamente perché siamo sempre sulla bocca di tutti. Guardiamo avanti“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

