SERIE A | La Juventus cade a Napoli

Alle 18:00 è andata in scena, allo Stadio Diego Armando Maradona, la gara tra Napoli e Juventus: i partenopei per rilanciarsi nella corsa a un posto in Champions League, i bianconeri per inseguire Milan ed Inter. Al termine di una gara combattuta, il Napoli è riuscito a trovare i tre punti: è 1-0 il risultato finale, con gli uomini di Gattuso che hanno trovato il vantaggio con Insigne al minuto 31′, grazie a un calcio di rigore causato da una manata di Chiellini.

