SERIE A – L'AVVERSARIO | Tutto quello che c'è da sapere sull'Inter

Dopo le 6 vittorie consecutive in campionato la Lazio si prepara ad affrontare l’Inter nell’affascinante match di domenica in programma alle 20:45. La squadra di Inzaghi punta al settimo successo di fila contro l’attuale seconda della classe. La squadra di Conte invece, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus, va a caccia dei 3 punti per ambire all’ormai unico trofeo rimasto in stagione.

L’INTER – Eliminati contro la Juventus dopo il doppio confronto in Coppa Italia e fuori dall’Europa, i nerazzurri puntano ora tutto sul campionato. In Serie A sono secondi in classifica con 47 punti a -2 dal Milan, e nelle ultime 4 partite hanno totalizzato 10 punti ( 3 vittorie e un pareggio) aggrappandosi soprattutto alle prestazioni – sempre più in crescendo – di Barella, Hakimi e ai gol di Lukaku (a 14 reti come Ciro Immobile).

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

LA STELLA – Achraf Hakimi è il vero uomo in più dell’Inter. A prescindere dai risultati della squadra allenata da Conte, l’esterno marocchino sforna sempre performance notevoli arando continuamente la fascia di sua competenza per tutti i 90 minuti. Sebbene un inizio di campionato alla ricerca di alcuni movimenti difensivi richiesti dal tecnico leccese, ora l’ex Real Madrid, è l’arma vincente dei nerazzurri. Coadiuvato dall’asse Barella-Lukaku, con cui interagisce spesso nella catena di destra (dove la Lazio dovrà prestare maggiore attenzione) ha fin qui realizzato in campionato 6 gol e 5 assist.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Inter-Lazio giocato sul prato di San Siro risale al 25 settembre 2019, in cui i nerazzurri ebbero la meglio vincendo di misura grazie al gol di D’Ambrosio realizzato al 23′ del primo tempo. Dopo quella sconfitta, iniziò la straordinaria cavalcata della Lazio, con 21 risultati utili consecutivi che fecero cullare alla Lazio il sogno Scudetto.

