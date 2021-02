Serie A, pareggio senza reti tra Torino e Genoa

Termina 0-0 la prima sfida di questo sabato di Serie A. Torino e Genoa non si fanno male e portano a casa un punto per parte in questa ventiduesima giornata di campionato. Le occasioni per entrambe le squadre non sono mancate, ma nessuna delle due è riuscita a prevalere sull’altra. Con questo pareggio, il Torino di Nicola si porta a quota 17 punti rimanendo in diciassettesima posizione. Il Genoa di Ballardini invece, sale a 25 punti occupando l’undicesima posizione in classifica, a meno due dalla Sampdoria.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: