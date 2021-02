SOCIAL | 20 anni fa la rete di Crespo contro il Real Madrid: il ricordo della UEFA – VIDEO

Esattamente 20 anni fa, il 13 febbraio 2001, la Lazio affrontava in Champions League il Real Madrid. Una sfida ricca di emozioni e spettacolo, terminata con il 3-2 in rimonta per i Blancos. In quell’occasione, fu Hernán Crespo a siglare il vantaggio biancoceleste, con una splendida rete. Il Real si portò poi avanti con i goal di Morientes ed Helguera, ma la Lazio ristabilì subito la parità con Gottardi. Il rigore allo scadere trasformato da Luís Figo, regalò alla fine la vittoria agli spagnoli.

Questo il ricordo del gran goal di Crespo da parte della UFEA:

