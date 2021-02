Coronavirus, Ricciardi: “Necessario lockdown totale e immediato in tutta Italia”

Alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche a causa della diffusa circolazione delle varianti virali del virus, allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per poter allentare le attuali restrizioni vigenti nel Paese. Questa la risposta del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle richieste del Ministro Speranza.

“E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al coronavirus: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Lo afferma all’ANSA Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. Oltre a ciò, “va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale. E’ evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno“.

“Non ho parole. Non se ne può più di ‘esperti’ che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità. Non ci sta che un consigliere una domenica mattina si alzi e senza dire nulla al suo ministro o al presidente del Consiglio parli di una chiusura totale.. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta le parole del consigliere del ministro della Salute.

