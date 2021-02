ESCLUSIVA | Christian Recalcati: “L’Inter se non arriva primo è un fallimento, la Lazio può arrivare tra le prime quattro. Luis Alberto fa veramente paura”

È tempo di un nuovo big match per la Lazio. Ad ospitare i biancocelesti questa sera sarà l’Inter, reduce dall’eliminazione in settimana dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. I biancocelesti vengono da un ottimo momento, con sei vittorie consecutive che gli hanno permesso di risalire la classifica ed agganciare il quarto posto. Dall’altra parte c’è un Inter a cui è rimasto solamente il campionato, con l’obiettivo di reagire per approfittare del passo falso fatto dal Milan ieri sera contro lo Spezia e mettersi al comando della classifica una settimana prima del derby. Sarà una partita importante per la classifica, che potrebbe dire tanto per entrambe, visto anche lo scivolone, non solo del Milan, ma anche della Juventus in casa del Napoli. In vista del match in programma alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano, la redazione di LazioPress.it ha intervistato, in esclusiva, Christian Recalcati, telecronista sportivo, noto tifoso nerazzurro. I temi trattati sono tanti, dalla sfida di questa sera agli obiettivi delle due squadre fino a fine stagione, ma non solo.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, con che umore arriva l’Inter alla partita contro la Lazio?

“Sicuramente saranno carichi, perché dopo l’eliminazione dall’Europa e dalla Coppa Italia, è rimasto solamente il campionato, quindi dovranno per forza cercare di raccogliere i tre punti e dare il massimo per raggiungere ormai l’unico obiettivo rimasto. Sarà una partita molto difficile, come lo sarà poi il derby con il Milan nella prossima giornata”.

Ora hai nerazzurri rimane da giocare solamente il campionato. Lo Scudetto deve essere l’obiettivo minimo per salvare la stagione? Di conseguenza, in caso di non successo, si può considerare una stagione fallimentare?

“Assolutamente sì. Un Inter che parte con un progetto lo scorso anno, dove comunque arriva al secondo posto ad un punto dalla Juventus, non fa benissimo in Champions ma arriva in finale di Europa League facendo un buon cammino, a parte questa maledetta finale con il Siviglia, e si autoelimina dalla Coppa Italia in semifinale contro il Napoli, è stato un anno di registrazione in cui hai comunque tolto parecchio il gap. Quest’anno non sei neanche in Europa League, in semifinale di Coppa Italia praticamente nulla, all’andata non ci siamo stati, al ritorno non abbiamo fatto un tiro in porta. In campionato se non arrivi primo è un fallimento”.

La Lazio arriva da un ottimo momento, con sei vittorie consecutive che l’hanno riportata nella parte alta della classifica. Si può dire che è tornata la squadra pre lockdown?

“La Lazio è una squadra tra le più in forma in questo momento in Serie A. Mi aspettavo una squadra arrembante che poteva cercare di arrivare tranquillamente tra le prime quattro e lottare su più fronti. È stato infatti così e, visto come si sta comportando nelle ultime gare, sicuramente sì. La Lazio sta facendo molto bene e, da qui fino a fine campionato, metterà tante squadre in difficoltà. Per me potrebbe arrivare tranquillamente tra le prime quattro per riconquistare ancora la Champions League”.

La partita di questa sera sarà importante anche per la classifica. Cosa ci dobbiamo aspettare? Quale sarà la chiave del match?

“La chiave si chiama Inter. Bisogna vedere come la squadra di Conte andrà ad affrontare questa gara, perché se vanno ad attaccare devi stare molto attento alla Lazio che ha un centrocampo, secondo me, tra i più forti in Italia con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Si giocherà molto a centrocampo, si potrebbe risolvere lì la partita. Noi abbiamo fuori Vidal, dovrebbe giocare Gagliardini e non Eriksen, Sensi non è ancora da novanta minuti, poi ci sono Barella e Brozovic. Se fai ripartire la Lazio in contropiede sono affari tuoi, perché Immobile la porta la vede come non mai, Correa è un ottimo giocatore e poi Luis Alberto è uno che ti fa la differenza. L’Inter deve fare la partita perfetta come contro la Juventus in campionato. Sarà una bella partita, potrà anche finire in pareggio, ma non credo che finirà 0-0”.

In caso di risultato positivo per la Lazio, è da considerare in lotta per il titolo oppure il quarto posto è l’obiettivo principale?

“Io credo che la Lazio, se dovesse espugnare San Siro, prende tre punti importantissimi, si avvicina molto a quelle davanti, e mancano tantissime partite, quindi penso che può fare assolutamente bene sul fronte campionato. Non so se è una delle candidate alla vittoria finale dello Scudetto, in questo momento dico le milanesi perché sono lì davanti e non dimentico la Juventus. Nel calcio di oggi può succedere di tutto, la Lazio può arrivare anche più su del quarto posto, non so però se è da Scudetto. È ancora presto per parlare di Scudetto, magari tra qualche giornata. Anche perché ormai gli stadi, non essendoci spettatori, in casa o in trasferta c’è poca differenza, i tifosi sono veramente il dodicesimo uomo in campo. Ci sono poi squadre che giocano molto più tranquille senza tifosi, come per esempio il Milan, con giovani che vanno in campo senza quella pressione che ad un piccolo errore vengono fischiati”.

Sarà una partita ricca di singoli: Lukaku contro Immobile, Barella contro Milinkovic oppure De Vrij contro Acerbi. Quale giocatore biancoceleste toglierebbe alla squadra di Inzaghi per la sfida di questa sera?

“Immobile è un giocatore che sappiamo che la butta dentro, però l’Inter ha dei difensori che possono anche arginare il pericolo Immobile. Sarebbe facile dire Milinkovic, perché è un giocatore che non sai mai cosa può uscire fuori da lui, soprattutto nei calci piazzati. Però quello che fa veramente paura più di tutti a me è Luis Alberto”.

All’Inter viene spesso criticata la mancanza di gioco e, inevitabilmente, viene criticato l’allenatore. Il futuro di Conte è legato alla possibile vittoria del titolo? Chi si aspetta sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione?

“Conte secondo me al momento non rischia, ovvio che se non vince lo Scudetto e arriva a dieci punti dalla prima magari qualcosa si. Ha un contratto bello pesante e rimarrà tale. In 43 anni soltanto tre allenatori sono rimasti all’Inter più di tre anni, e l’ultimo è stato il “primo” Roberto Mancini. Vediamo quello che succederà, ma io credo che alla fine possa rimanere Conte. Bisogna vedere anche se arriva qualche squadra che lo vuole, in quel caso sarebbe diverso. L’Inter non andrebbe più a prendere un big, abbassando il monte ingaggi, ma prendendo un allenatore sui due/due milioni e mezzo. I nomi più gettonati sono Stankovic o Cambiasso, che possono fare bene all’Inter, come la Juventus ha rischiato quest’anno con Pirlo. A me piacerebbe molto avere l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, perché è molto bravo”.

Fonte Foto: Profilo Instagram Christian Recalcati

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: