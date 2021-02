ESCLUSIVA | L’ex nerazzurro Scanziani: “Inter favorita per investimenti e rosa a disposizione, ma la Lazio sta ritornando quella di una volta”

L’ appetito vien mangiando e la Lazio, dopo aver trionfato con Roma e Atalanta, vuole deliziare un’ altra volta i propri tifosi, questa volta contro l’ Inter. I biancocelesti, reduci da sei vittorie consecutive in campionato, domenica sera faranno visita ai nerazzurri, arrabbiati per l’eliminazione in Coppa Italia, con l’obiettivo di continuare la corsa al quarto posto e magari guadagnare qualche punto pesante sulle squadre al vertice della classifica. Del big match di San Siro, in esclusiva hai microfoni di LazioPress.it, ha parlato l’ex interista Alessandro Scanziani.

Sei vittorie consecutive e una difesa nuovamente solida. La Lazio è tornata quella pre lockdown?

“Quest’anno stiamo vivendo un campionato un po’ particolare senza pubblico e senza che le varie formazioni abbiano una grande possibilità di recuperare energie tra le varie partite. La Lazio tra poco avrà anche la Champions League, non è facile mantenere sempre un certo rendimento, però mi sembra che i biancocelesti stiano ritornando quelli di una volta capaci di arrivare lo scorso anno tra le prime quattro. Sono una squadra con un suo particolare sistema di gioco che sta rendendo molto bene e quindi complimenti anche al mister”.

Domenica sera sarà una sfida Scudetto o alla Lazio serve vincere con l’Inter per rientrare tra le pretendenti al titolo?

“Se il Milan continua con questo passo è un po’ dura per tutti. La differenza tra i rossoneri e la Lazio è di nove punti quindi più che pensare alla vittoria del campionato i capitolini devono guardare partita dopo partita. Bisogna pensare solamente a vincere e poi, se gli altri rallentano un pochino, ci si può giocare tutto”.

Se la Lazio arriva con molto entusiasmo, l’ Inter deve fare i conti con l’eliminazione in Coppa Italia. Questa fattore demoralizzerà i nerazzurri o sarà uno stimolo in più?

“Ovviamente non passare il turno è sempre un dispiacere perchè si gioca sempre per vincere a prescindere dalle scelte dell’allenatore che non sono sempre quelle volute dai giocatori. Ora i nerazzurri non possono far altro che concentrarsi sul campionato per sorpassare il Milan e provare ad arrivare in fondo. Non sarà comunque semplice perchè anche la Juventus mi sembra stia tornando quella delle passate stagioni”.

Non sarà semplice, è vero. Possiamo dire però che l’Inter con i vari investimenti fatti è obbligata a vincere il campionato per salvare la stagione?

“In teoria sì, ma il fatto che la società abbia fatto dei grandi acquisti non porta sicuramente alla vittoria, lo insegna la storia. Serve solo provare a vincerle tutte preparandosi per tale obiettivo, ma per riuscirci serve anche un po’ di fortuna. Ovviamente l’obiettivo dell’Inter è vincere il campionato, ma lo stesso vale per altre squadre. La Roma è attrezzata per essere competitiva, la Lazio sono vari anni che arriva tra le prime”.

La è sempre tra le prima, eppure quest’anno è lontana nove punti dalla vetta. Cosa manca ai biancocelesti per essere da Scudetto?

“È sempre difficile dirlo, a volte non si riesce a capire neanche quando si è dentro la società come dirigente, allenatore o giocatore. Nel momento in cui si effettuano degli acquisti si pensa che i neo arrivati diano sempre il loro massimo ed invece bisogna aspettare per vedere il rendimento nel nuovo contesto rispetto a quello passato. In questi periodi in cui vengono presi molti stranieri bisogna considerare il fattore lingua italiana, un elemento importante per capire le varie indicazioni dell’ allenatore. La Lazio è una buona squadra, ma è complicato vincere lo Scudetto. In ogni caso credo che l’obiettivo primario sia arrivare tra le prime quattro per arrivare in Champions ed andare più avanti possibile”.

La Lazio ha avuto una settimana per preparare il match, l’Inter martedì ha giocato in Coppa Italia. Questo potrà essere un elemento decisivo?

“Può essere un vantaggio per la Lazio che ha potuto recuperare meglio e si è concentrata esclusivamente su questa partita nel corso della settimana. In ogni caso, non credo che sarà un fattore determinate, l’aspetto più importante sarà quello mentale. Chi riesce a dare il massimo a livello collettivo, da una parte e dall’ altra, vince. Poi serve anche un po’ di fortuna”.

Secondo i bookmakers, l’Inter domenica sera parte molto favorita. È così?

“Stando agli investimenti fatti e alle rose delle due squadre, si pensa che l’Inter sia favorita. Va detto però, che un conto è aver speso molto per costruire la squadra più forte possibile, un altro è vincere sempre e comunque che non è affatto semplice perchè a volte gli avversari danno il 100% e tu no. Ripeto, guardando le rose dovrebbe essere “superiore” l’ Inter, ma poi serve dimostrarlo in campo”.

Crede che anche a centrocampo ci sia questa differenza tra gli organici?

“Insomma, neanche tanto. Milinkovic è un ottimo giocatore, Lazzari sta facendo bene, Leiva anche quindi dico che la Lazio sia un’ottima squadra. Se i biancocelesti riescono a dare il 100 % possono anche vincere dato che non sono nettamente inferiori, anzi”.

Da ex calciatore offensivo, le sarebbe piaciuto giocare più con Immobile o con Lukaku?

“Eh bella domanda. Giocherei con tutti e due perchè mi metterei a disposizione, mi adatterei in base ai loro movimenti. Sono tutti e due bravissimi, due bomber. Immobile mi dà l’impressione che cresca ogni anno di più, ma complimenti ad entrambi che sono due grandi giocatori”.

