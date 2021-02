Giallo per Wesley Hoedt: salta la Sampdoria

Nel corso della prima frazione di gioco di Inter-Lazio l’arbitro Fabbri ha ammonito Wesley Hoedt al 20′. Il giallo è arrivato al difensore in seguito al fallo in area su Lukaku che ha poi determinato il calcio di rigore. Hoedt era nella lista dei diffidati e per questo motivo salterà la prossima gara di campionato contro la Sampdoria.

