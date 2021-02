Il Tempo | Lazio al bivio Champions

Questa sera la Lazio se la vedrà in casa dell’Inter nella delicata sfida che potrebbe dire ulteriormente qualcosa ingiù sulla posizione in classifica dei biancocelesti. Come sottolinea Il Tempo infatti, la Lazio si trova al bivio Champions: i laziali contro i nerazzurri vogliono continuare la serie positiva e difendere il quarto posto raggiunto dopo una lunga rimonta. Il tecnico ieri ha caricato la squadra ed in conferenza ha ribadito che rientrare nei primi quattro posti sarebbe lo scudetto dei biancocelesti; intanto la squadra si prepara al big match di San Siro, consapevole della posta in palio.

