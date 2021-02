Inter-Lazio, Colantuono: “Biancocelesti in ripresa, ricordano il cammino prima del lockdown. Stasera? Gara aperta”

“Ora l’Inter riverserà tutte le energie sul campionato, lo Scudetto è alla portata dei nerazzurri”. Così a Tuttomercatoweb l’ex allenatore di – tra le altre – Atalanta e Udinese, Stefano Colantuono.

Nerazzurri favoriti?

“L’Inter non gioca le coppe e questo è un vantaggio. C’è il Milan. E presumo che la Juve quest’anno si concentrerà sulla Champions ma rimane in lotta anche per il campionato”.

E la Lazio?

“È in grandissima ripresa, quello attuale mi ricorda il cammino dell’anno scorso prima del lockdown”.

Come finirà stasera?

“La Lazio ha tutto per fare bene. Quella di stasera è una partita aperta a qualsiasi risultato”.

