Inter-Lazio, Conte: “Ottima partita contro un’ ottima Lazio. Abbiamo dimostrato una grande forza mentale”

Nel post partita di Inter-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il tecnico nerazzurro Antonio Conte: ” La vetta della classifica era un obiettivo che inseguivamo da tempo. Lo abbiamo raggiunto oggi dopo una partita giocata contro un’ottima squadra, faccio i complimenti ad Inzaghi perchè questa squadra è tosta e quadrata. Noi stiamo dimostrando con una certa continuità forza mentale. Per noi questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Alla prossima abbiamo il derby, sarà una partita bella con due squadre con ambizioni. Lukaku? Ha dato una grande risposta come la squadra nel complesso. È importante per lui dare risposte così in un periodo di prestazioni opache per qualcuno. Ci sono dei momenti di forma più bassi, oggi è tornato in maniera prepotente ed abbiamo bisogno di un Lukaku così. Oggi va fatto un plauso a tutti, a Eriksen che si sta calando bene e sta capendo cosa vogliamo da lui. Questa è la strada e tutti devono sentirsi protagonisti. Dobbiamo continuare così per l’unico obiettivo che è l’ Inter così da rendere orgogliosi i tifosi. Eriksen ha avuto un po’ di problemi di ambientamento e per capire il calcio italiano che è difficile e molto tattico. Ora c’è un’ intensità superiore agli anni precedenti, ora ha iniziato a capire ed entrare in determinate situazioni. Ora ha fatto un passo in avanti verso di noi, ha iniziato a capire l’italiano e questo è importante. Oggi ha fatto una partita molto attenta nella fase difensiva ed offensiva. Ha una gamba più rabbiosa rispetto a prima, è un’arma in più per noi, sono più sereno a contare su di lui ora. Perisic su Lazzari? Anche per Perisic il tempo è stato galantuomo. Abbiamo lavorato con lui e ora riesce a fare bene le due fasi, può crescere molto perchè ha potenzialità che neanche lui sa. Ha fatto una grande partita. È tornato all’Inter e si è messo in discussione, abbiamo lavorato con lui. Quando c’è materiale, magari ci vuole più tempo, ma poi si raccolgono i frutti. Con Eriksen e Persici possiamo ampliare le nostre soluzioni”.

