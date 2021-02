Inter-Lazio, Eriksen all’intervallo: “Partita difficile ma siamo soddisfatti di quanto fatto finora”

All’intervallo di Inter-Lazio, Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“E’ una partita difficile, il campo non ci aiuta molto ma il 2-o è un ottimo risultato per noi. In questa posizione insieme a Brozovic mi trovo sicuramente meglio”

