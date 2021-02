Inter-Lazio, Inzaghi: “C’è rammarico, ma il rigore, dato in quel modo, ha indirizzato la partita”

Al termine della sfida tra Inter e Lazio, l’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico piacentino ha commentato la prestazione della sua squadra e la sconfitta subita per 3-1 .

Queste le sue parole: “C’è rammarico perchè potevamo ottenere di più. Sapevamo che l’Inter avrebbe potuto fare la partita che è stata. Abbiamo tenuto bene il campo e il possesso, ma il risultato del tre a uno dà rammarico. Ci siamo innervositi troppo, può capitare un rigore così, dovevamo andare avanti a giocare. Abbiamo tenuto bene il campo, loro sono stati bravi a difendersi bassi, poi ho provato a mettere fisicità perchè non trovavamo spazi. Una volta riaperta, ma non dovevamo prendere il terzo gol. LA squadra ha fatto una buona gara, ma dovevamo ottenere di più. Cambi di Leiva e Hoedt? Hoedt ha fatto una buona gara, era ammonito e pensavo che in qualche ripartenza potevo rimanere in dieci, mentre Leiva volevo dargli il cambio, ma ha fatto la sua gara. Escalante al suo posto ha fatto una buona gara come tutta la Lazio. Lukaku? È un giocatore di grande fisicità e tutta la settimana lo abbiamo provato con Acerbi, ma l’indisponibilità di Radu ha fatto cambiare la sua posizione perchè in quella posizione volevo un mancino di piede.. Purtroppo non potevamo rinunciare a giocare a San Siro perchè non è nel nostro piano partita. Senza Radu ho spostato Acerbi, ma credo che Hoedt e poi Parolo al centro hanno fatto una buona gara, è normale concedere ad un giocatore come Lukaku molto forte. Loro avevano molta forza nonostante una partita giocata in settimana, gli fanno fatti i complimenti come li ho fatti alla squadra perchè venivamo da un filotto, c’è rammarico. I ragazzi sono delusi e amareggiati perchè sul rigore l’arbitro è andato dritto sul dischetto. A rivedere l’episodio obiettivamente un tocca lontano c’è stato, ma l’arbitro è stato troppo deciso nell’indirizzare la partita dopo venticinque minuti. Lì la squadra deve reagire e tenere la testa alta perchè c’è stato un consulto, ma i ragazzi non l’hanno accettato. All’intervallo ho spiegato ai ragazzi che rivedendolo varie volte, non come ha fatto Fabbri che l’ha dato dopo tre secondi come una decisione clamorosa, puoi darlo. Andare al Var? Assolutamente, avrei preferito prendere un gol su ripartenza rispetto ad un rigore che ha indirizzato la partita che stavamo dominando. Ci deve essere rammarico, ma andiamo avanti verso la prossima partita. Volevo tenere Lukaku e Lautaro lontani dall’area ed ora venivamo da sei vittorie consecutive dove abbiamo dominato sempre. Stasera abbiamo approcciato bene la gara e dopo il rigore non abbiamo giocato con la stessa lucidità. Non trovavamo spazi, dovevamo essere più pazienti a spostare la palla, a quel punto ho provato ad inserire due punte fisiche per andare sui quinti e cercare qualche cross”.

L’allenatore biancoceleste ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, queste le sue parole:

“Gli equilibri di questa partita sono stati spostati dal rigore dopo 25 minuti. I ragazzi sono rimasti delusi dopo il penalty concesso con così tanta sicurezza da parte dell’arbitro. Abbiamo faticato nel reagire, ma poi una volta segnato il goal dell’1-2 non dovevamo subirne un altro immediatamente. Le gare a volte sono indirizzate dagli episodi, oggi abbiamo fatto molto meglio della gara di andata, in cui abbiamo pareggiato. Il rigore e il rimpallo che ha scaturito la seconda rete nerazzurra, hanno segnato questa partita, ma andiamo via consapevoli di aver svolto una buona prestazione. Dobbiamo essere orgogliosi non del risultato ma della gara svolta, anche in campionato stiamo facendo bene e non dobbiamo demoralizzarci.”

“Bayern? Non ci pensiamo, dobbiamo essere bravi nel recuperare per la gara contro la Sampdoria. La classifica è corta, ora è importante ritornare a vincere per proseguire al più presto la nostra striscia positiva.”

