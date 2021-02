Inter-Lazio, Lautaro: “Oggi grande partita di squadra. Siamo felici per aver conquistato la vetta”

Nel post gara di Inter-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Lautaro Martinez: “Sono contento perchè lavoro tanto per il gol, siamo avanti e fa piacere a tutti. Lavoriamo per questo ogni giorni e oggi abbiamo una grande partita di squadra. Questa vetta in classifica è solo un punto di partenza per non lasciare più il primo posto. Settimana prossima abbiamo il derby e dobbiamo continuare lavorando e preparando la partita. A volte devo partire prima di Lukaku quando parte per stare dietro a lui, lui lavora molto per la squadra. Siamo felici quando l’Inter vince. Lavoro ogni giorno per stare bene fisicamente, qualche mese fa stavo un po’ male, ma adesso sto cercando di recuperare bene per stare sempre bene quando il mister decide di mandarmi in campo”.

