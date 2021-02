Inter-Lazio, Marotta: “Il campionato è ancora lungo per fare valutazioni. Lazio? Avversario di tutto rispetto”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Lazio, il ds nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Noi dobbiamo fare la nostra strada indipendentemente da quello che è il risultato delle altre concorrenti. Il campionato non è un torneo dove l’episodio ti crea un vantaggio, vince la squadra che dà più continuità, la squadra migliore, quindi il destino finale dipende esclusivamente dal nostro cammino. La lotta è ancora lunga, per ora la valutazione si può fare a fine gara per quanto riguarda la prestazione. La Lazio è un avversario di tutto rispetto e ha un ottimo ruolino di marcia e il fatto di dover giocare con loro e la prossima settimana il derby significa che affronteremo due avversarie che sono in lotta per il nostro stesso obiettivo e quindi poi bisognerà fare delle valutazioni. Sono certo che la squadra risponderà a quelle che sono le sollecitazioni e le motivazioni che l’allenatore riuscirà a dare, non bisogna dimenticare il rispetto e il peso della maglia. Sono certo che i giocatori scenderanno in campo motivati”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: