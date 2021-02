Inter-Lazio, Marusic verso il record personale di presenze consecutive

Questa sera allo stadio San Siro ci sarà una sfida molto importante per le due squadre che si affronteranno, una di quelle che può influenzare in modo netto il proseguimento del campionato e gli obiettivi a cui è possibile ambire. Si tratta di Inter-Lazio, partita in cui la squadra biancoceleste cercherà di trovare ulteriori conferme e di ripetere la grande impresa fatta lo scorso anno proprio contro la squadra milanese in una partita con cui si portò a -1 dalla Juventus, la prima in classifica, e fece sognare tutti i tifosi.

Quella passata era comunque una stagione molto diversa da quella attuale, in cui sono stati presenti alcuni alti e bassi che hanno influenzato la posizione in classifica, nonostante le sei vittorie consecutive con cui la Lazio si presenta a Milano fanno perlomeno sperare nel futuro figlie di una squadra rinata dal punto di vista della continuità e della sicurezza. Tra i punti di forza di questa squadra impossibile non inserire un giocatore che ad inizio stagione non sarebbe dovuto essere probabilmente nemmeno un titolare dato l’arrivo di Fares e l’intoccabile Lazzari, ma che sin dalla prima partita di questo campionato ha dato del suo con un doppio assist. Si tratta di Adam Marusic, un giocatore che ha fatto della fascia sinistra il miglior luogo in cui potersi esprimere e di questa stagione probabilmente la migliore nella capitale. Oltre ai diversi assist, da menzionare anche un fantastico gol fatto a Bergamo in campionato dopo due minuti dall’inizio della gara. A conferma di quanto detto e della sua importanza per la squadra in questa stagione c’è un particolare record personale che potrebbe raggiungere qualora scendesse in campo da titolare contro l’Inter: si tratta del numero di partite giocate da titolare consecutivamente in Serie A. Quella di San Siro sarebbe infatti la sedicesima partita consecutiva giocata in campionato, una in più del suo attuale numero di partite giocate consecutivamente, record che risale alla sua prima stagione nella capitale, ovvero nel 2017/2018, stagione in cui era il titolare e che, per lui, era iniziata con delle pretese sicuramente diversa da questa attuale.

Un dato molto interessante ed importante per l’esterno a cui Inzaghi sta dando molta fiducia e che a sua volta sta rispondendo sempre presente.

