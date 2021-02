Inter-Lazio, Reina: “Il nostro gioco ha favorito l’Inter. C’è delusione, stasera sarà difficile dormire”

Al termine della sfida contro l’Inter, conclusasi con il risultato di 3-1, Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Il portiere della Lazio ha commentato la prestazione messa in campo stasera e la sconfitta subita allo Stadio Meazza.

Queste le sue parole:

“Partita strana, non abbiamo subito perché il possesso palla è stato a nostro favore. Li abbiamo schiacciati nella loro metà campo a lungo, e alla fine questo nostro modo di giocare li ha favoriti. Lukaku e Lautaro in campo aperto sono stati insidiosi, danno molto alla loro squadra e questa sera hanno mostrato le loro qualità in contropiede. Rigore? Dal campo non sembrava ci fosse, po rivedendolo pare di si. Adesso guardiamo avanti, impariamo molto da questa sconfitta anche se la partita è stata fatta. Merito dell’Inter e dei suoi attaccanti per aver portato a casa il risultato. C’è rammarico e delusione, ma questo lascia il tempo che torva. Questa sera sarà difficile dormire, ma l’importante è pensare subito alle prossime sfide. Prima non eravamo dei fenomeni e adesso non siamo morti dopo questa sconfitta contro una grandissima squadra. Bayern? Non ci pensiamo minimamente, lasciamo perdere la Champions e occupiamoci della Sampdoria, quella di sabato sarà una partita molto importante per noi.”

