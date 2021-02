Inter-Lazio, Skriniar: “Peccato per il gol subito, ma potevamo segnare di più”

Al termine della sfida tra Inter-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Milan Skriniar : “La Lazio è una buona squadra, veniva da buoni risultati e sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti di aver vinto tre a uno, potevamo fare qualche altro gol. Peccato per il gol subito, ma questa vittoria è un segnale importante. Primi in classifica? Lavoriamo per questo per essere così in alto, siamo felici. Stasera ci godiamo la vittoria e da domani iniziamo a preparare il derby”.

