Inter-Lazio, Tare nel pre partita: ”Lotteremo per gli stessi obiettivi. Non dobbiamo nasconderci”

Nel pre partita di Inter–Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Lo scudetto è una parola grossa adesso: per il momento il nostro obiettivo è pensare a una partita alla volta. Abbiamo iniziato un percorso e stasera cercheremo di continuare dove abbiamo finito l’ultima partita. La Lazio è una squadra consolidata negli ultimi anni: adesso ha la consapevolezza di essere una squadra che può giocarsela con tutti. Lotteremo per gli stessi obiettivi: non dobbiamo nasconderci”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: