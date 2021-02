Lazio ed Inter, c’è sempre aria di “rivincita” dopo la beffa del 2018

La beffa del 20 maggio 2018 ancora è viva nella mente di qualsiasi laziale che si trovasse allo Stadio Olimpico di Roma, oppure stesse guardando quel match in televisione. Dalla querelle che ha visto protagonista Stefan De Vrij, autore, tra l’altro del rigore su Mauro Icardi valevole per il momentaneo 2-2 dei neroazzurri, fino al gol finale di Matias Vecino, al minuto 81, che ha tolto definitivamente le speranze ai biancocelesti di andare in Champions League dopo tanti anni.

Siamo arrivati al 2021 e nel frattempo le partite si sono susseguite, ma ogni vittoria contro l’Inter da parte della Lazio fa sempre bene al morale, soprattutto in memoria di quella gioia mancata (i biancocelesti, in ogni caso, avrebbero dovuto chiudere la qualificazione nelle giornate precedenti, ma, alla fine, la bruciatura rimane). L’ultima vittoria a San Siro risale al 31 marzo 2019, un 0-1 targato Milinkovic-Savic, mentre, il più recente trionfo biancoceleste in assoluto, è del 16 febbraio dello scorso anno, una delle ultime partite in Serie A prima della sosta forzata dovuta alla crisi epidemiologica di coronavirus. Anche in quel caso, sul tabellino c’era il centrocampista serbo, autore tra l’altro di un fantastico gol, aiutato, con il rigore segnato (tra le polemiche neroazzurre) dal solito Ciro Immobile.

Lazio ed Inter ormai è un big match ed anche quest’anno ha il sapore dell’Europa. La distanza è di 7 punti, ma c’è sempre aria di “rivalsa”.

