LAZIO WOMEN | Contro il Tavagnacco finisce a reti inviolate

Un altro pareggio, l’ottavo in campionato. La Lazio Women rimanda il ritorno alla vittoria e centra il secondo pari di fila della gestione Morace: una ‘X’ a reti bianche sul campo del Tavagnacco, nel recupero di campionato diventato un vero e proprio scontro diretto per le zone nobili della classifica. Le biancocelesti rimangono ad un punto dalla compagine friulana (che una gara da recuperare) ed a meno tre dal Ravenna secondo, che vanta però una partita in più.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: