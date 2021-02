MOVIOLA | Fabbri gestisce bene gli episodi dubbi

La Lazio torna a perde in campionato, e lo fa per 3-1 a San Siro contro l’Inter: la gara è stata diretta da Michael Fabbri, di Ravenna.

Nel primo tempo l’Inter sblocca la gara grazie a un calcio di rigore di Lukaku, arrivato al minuto 25′ a causa di un fallo di Hoedt su Lautaro Martinez, con il difensore olandese che ha atterrato Martinez in area di rigore, prendendo prima la gamba e poi il pallone: giusta la decisione di Fabbri di fischiare il rigore. Sul 2-0 giusta la decisione di convalidare il gol di Lukaku, che era stato inizialmente annullato per un presunto fuorigioco dell’attaccante belga, ma viene poi assegnato. Dopo la carambola tra Brozovic e Lazzari, Lukaku riceve e insacca in rete il 2-0: la posizione del nerazzurro era regolare, giusto assegnare il 2-0.

Nel secondo tempo c’è poco da fare per il direttore di gara di Ravenna, che gestisce una gara che si spegne dopo il 3-1 nerazzurro. In totale sono tre le ammonizioni: Hoedt per la Lazio (sarà squalificato contro la Sampdoria), Lukaku e Hakimi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: