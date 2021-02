PAGELLE – Serata nera per la difesa, crollano tutti sotto Lukaku e Lautaro. Sterile Immobile, nullo Correa

Reina 6 – Raccoglie incolpevole tre volte il pallone nella propria porta e ne sventa un altro paio con i suoi guantoni. Stasera sono servite a poco le sue urla a richiamare i compagni.

Patric 5 – Tiene in gioco Lukaku per il raddoppio e sbanda come tutta la retroguardia quando ha da coprire oltre cinquanta metri di campo.

Hoedt 4,5 – Lautaro gli scappa e prova l’intervento disperato, il rigore è inevitabile. Unica volta in marcatura sull’argentino, il resto del tempo lo passa ad inseguire Lukaku.

Dal 46′ Parolo 5 – Un voto immeritato, l’errore è metterlo in campo al centro della difesa con Lukaku come avversario. E probabilmente è stato il migliore della difesa con un paio di chiusure disperate.

Acerbi 5 – Lui sale e l’Inter si infila alle sue spalle con il trentatre costretto ogni volta a rincorrere. Generalmente è un fattore in almeno una delle due metà del campo, stasera purtroppo ha steccato anche lui.

Lazzari 5,5 – Ha pochi metri per accelerare e fatica quindi ad innescare i propri pistoni, ricorre quindi a qualche cross ma senza mai creare pericoli alla difesa nerazzurra. Nella ripresa non si capisce perchè era lui ad andare a saltare in area, chiaramente invano.

Milinkovic 6 – Troppa alternanza fra spada e fioretto in una gara in cui serviva sempre affondare il fendente. Al momento decisivo però ci sta sempre: sua la punizione che riapre la partita.

Lucas Leiva 5,5 – La partita va presto in salita, la squadra prova a spingere e il brasiliano è costretto a coprire tanti, troppi metri di campo.

Dal 46′ Escalante 6 – Miglior attore non protagonista: si mette in barriera e viene colpito dal pallone che riapre la gara, purtroppo è stata solo un’illusione.

Luis Alberto 5,5 – Con le maglie della difesa di Conte bloccate ermeticamente, svaria per il campo alla ricerca del pertugio senza troppa efficacia. Un tiro in porta centrale e poco altro.

Dal 78′ Pereira SV

Marusic 6,5 – Disinnesca Hakimi che non è proprio l’ultimo arrivato. Si fa trovare spesso con i tempi giusti anche se i cross stasera non arrivano come al solito. Doppia fase fatta bene.

Correa 4,5 – Il nulla. Nessun tiro, nessun avversario saltato, niente di niente. Dovrebbe essere un uomo in più per questa squadra, stasera è stato l’uomo in meno.

Dal 70′ Caicedo 6 – Entra a partita ormai finita, prova a fare casino in area avversaria ma senza

Immobile 4,5 – L’unico guizzo è una conclusione dal limite che trova un Handanovic reattivo, da quel momento in poi non combina più nulla. Come aggravante ci sta il pallone perso che innesca l’azione del 3-1 che chiude la gara.

Dal 70′ Muriqi 6 – In area fa sentire il suo peso ma la partita era ormai finita.

All. Inzaghi 4,5 – Si può perdere contro l’Inter ma non consegnandosi senza provare a fare qualcosa per cambiare l’inerzia della gara. I nerazzurri ti costringono a giocare sulle fasce ma le punte pesanti arrivano solo sul 3-1. La sostituzione di Parolo è una cattiveria verso il numero 16.

