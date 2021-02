Porto, nel derby contro il Boavista arriva l’esordio del figlio di Conceiçao

Nel derby tra Porto e Boavista valevole per la 19° giornata della Primeira Liga arriva l’esordio di Chico Conceiçao, figlio di Sergio, ex giocatore della Lazio ed attuale allenatore dei Dragoes. Entrato al 77′, il numero 85 classe 2002 si è reso subito protagonista: rigore guadagnato (il secondo per il Porto) e fallito dal compagno di squadra Sergio Oliveira. Al 91′ il figlio d’arte prova la percussione in area di rigore, ribattuta dal portiere del Boavista, su cui si avventa Evanilson trovando la rete del 3-2, poi annullata dopo intervento del Var.

