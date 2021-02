Premier League, l’ex Lazio Pedro Neto ancora in gol con i Wolves

Due stagioni con indosso la maglia biancoceleste e poche apparizioni. Nei due anni in Inghilterra con il Wolverhampton invece l’ex Lazio Pedro Neto sta trovando sempre più spazio e continuità. Nella partita di Premier League di oggi fuori casa contro il Southampton, vinta per 2-1 in rimonta dai Wolves, il portoghese ha realizzato il gol vittoria siglato al 66′ su assist di Neves. Fin qui in stagione l’esterno è andato in gol per 5 volte realizzando 3 assist.

