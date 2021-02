SERIE A | Tutto facile per la Roma: Veretout e Pedro stendono l’Udinese

Cinque le gare in questa domenica di Serie A. Alle 12.30 sono scese in campo, allo stadio Olimpico, Roma e Udinese. Tutto facile per i giallorossi che passano in vantaggio al 5′ con un colpo di testa di Veretout, su un bel cross di Mancini. Il raddoppio arriva su calcio di rigore concretizzato sempre dal numero 17 giallorosso. Nel recupero Pedro sigla la terza rete. Roma che sale a 43 punti e conquista temporaneamente il terzo posto in solitaria, in attesa di Inter-Lazio di questa sera.

Alle 15.00 sarà la volta di Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina.

