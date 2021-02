Bayern Monaco, infortunio per Douglas Costa: a rischio per la sfida con la Lazio

Con una nota sul proprio situ web ufficiale, il Bayern Monaco ha comunicato l’infortunio al metatarso destro per Douglas costa. Il giocatore, non è stato convocato per la sfida di stasera contro l’Arminia Bielefeld, in quanto indisponibile per il problema rimediato in allenamento. Come si legge dal comunicato, l’assenza si protrarrà anche per le prossime partite. Il brasiliano rischia dunque di saltare la gara di andata contro la Lazio valida per gli ottavi di Champions Legue, in programma tra 8 giorni.

Questo il comunicato del Club bavarese:

“Il Bayern FC deve rinunciare per la sfida di oggi contro l’Arminia Bielefeld e, nelle prossime partite, a Douglas Costa. Il brasiliano ha subito una lesione all’osso metatarsale destro durante l’allenamento. Questo il risultato della analisi e degli accertamenti fatti dai medici nella giornata di oggi. Costa, finora, ha partecipato a 20 partite obbligatorie.”

Der FC Bayern muss heute gegen Arminia Bielefeld und in den kommenden Spielen auf Außenstürmer Douglas Costa verzichten. Der Brasilianer hat im Training einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen erlitten. Alle Infos: https://t.co/0WIVrtQ5kX — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 15, 2021

