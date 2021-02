Capanni ricorda gli anni con la Lazio: “Inzaghi mi ha preparato per molto tempo, ma quando il Milan ti chiama non puoi pensarci due volte”

Luan Capanni torna a parlare di Lazio dopo quasi due anni dal suo addio in biancoceleste, dove in una stagione ha collezionato 13 reti in 23 presenze. Lo fa ai microfoni di Espn.com.br, nel corso di un’ intervista in cui ripercorre gli anni italiani: “Il nostro organico era molto buono. Mister Inzaghi mi ha preparato per molto tempo, mi parlava tutta la settimana e mi ha offerto delle possibilità nel mondo del professionismo. I compagni di squadra mi ha aiutato molto. Il nuovo ruolo di centravanti? È una posizione che sto imparando ogni giorno di più e nella quale ho potuto distinguermi. Mi ci sono abituato rapidamente. Credo che giocherò così per il resto della mia carriera. Ho dovuto togliere alcune caratteristiche della mia vecchia posizione perché i centrocampisti vogliono sempre avere la palla. Il centravanti è colui che spesso ha una sola possibilità di segnare e risolvere la partita. Il passaggio al Milan? Hanno pensato ad un buon progetto e hanno dimostrato la possibilità di farmi giocare di più tenendo conto della rosa più giovane. E quando Maldini e Milan ti chiamano non puoi pensarci due volte. Abbiamo parlato molto e ho pensato che sarebbe stato il migliore per la mia carriera “.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: