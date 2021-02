CdS | Il Lazio può tornare in zonza arancione: possibile cambio di fascia dal 22 febbraio

Come riportato dal Corriere dello Sport, la regione Lazio potrebbe tornare in zona arancione. Dopo sole due settimane di zona gialla, l’indice Rt è tornato a sfiorare quota 1 (0.96 lo scorso venerdì), soglia utile per l’immediato cambio di fascia. A preoccupare è dunque l’aumento dei contagi, dovuto dalla nuova “variante inglese” che ha colpito il 18% di tutti i casi Covid presenti al momento nel Lazio. Di questo passo, il grado di trasmissibilità è destinato a salire, e sarà quindi inevitabile il ritorno alla zona arancione. Proprio l’elevata trasmissione dei contagi Covid, potrebbe dunque far scattare il cambio di fascia già dal prossimo lunedì 22 febbraio. In tal caso, le nuove restrizioni colpirebbero duramente bar, ristoranti e sevizi commerciali, dopo la ripresa delle ultime settimane.

