FORMELLO – Scarico per i titolari e amichevole con la Primavera per le riserve finita 5-1

Rientrata a Roma nella notte, la Lazio è scesa in campo immediatamente per la seduta di scarico. I titolari, tranne Hoedt, sono rimasti in palestra per un lavoro defaticante, con loro anche Escalante, Akpa Akpro e Caicedo. Tutti gli altri sul terreno di gioco per una amichevole in famiglia dieci contro dieci con la Primavera di Menichini come avversario. La sfida è terminata 5-1 per i grandi: due reti a testa per Muriqi e Pereira e quinta marcatura per Armini, fra i “piccoli” a segno Etienne Tare. Da ricaricare in fretta le energie fisiche e mentali per cominciare a preparare la sfida contro la Sampdoria di sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico. Inzaghi potrà contare su Radu, rimasto ieri in panchina per un fastidio muscolare.

