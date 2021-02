Galderisi: “La Lazio ha provato a fare la sua partita, l’Inter non ha concesso nulla. Hoedt? Scelta di Inzaghi ponderata”

Grazie ai tre punti conquistati dall’Inter nel big match contro la Lazio di ieri sera, i nerazzurri ora sono in testa al campionato con un punto sul Milan, prossimo avversario nel derby. La Lazio invece resta a 40 punti, in piena lotta per un posto in Champions League, visto che Roma, Juventus, Napoli, Atalanta ed appunto i biancoclesti, sono racchiuse in soli tre punti. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex attaccante di Lazio, Juventus e Milan su tutte, per analizzare la gara tra nerazzurri e biancocelesti. Ecco le sue parole: “L’Inter non poteva sbagliare e non ha sbagliato. E’ stata compatta, conta molto su Lautaro e Lukaku. Con Eriksen vicino a Brozovic i tempi di gioco aumentano. L’Inter ha dimostrato di sapersi compattare e di giocare sempre unita. La Lazio si è vista poco, mentre la squadra di Conte dimostrava sempre di poter essere devastante. La Lazio ha provato a fare la sua partita, a riaprirla, ma l’Inter non ha concesso nulla. Non è stata incisiva come altre volte la Lazio. La differenza poi l’ha fatta Lukaku”.

Infine, ha detto la sua sulla scelta del mister Simone Inzaghi di sostituire l’infortunato Radu con Wesley Hoedt: “Giudicare dopo è troppo facile, la scelta di Inzaghi è stata ponderata”.

