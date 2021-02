Il Messaggero | Esame scudetto, Lazio rimandata. Ma non è mai stato un obiettivo stagionale

Per un’Inter che esulta, una Lazio rimandata all’esame scudetto (che però non è mai stato un obiettivo stagionale del club). Come riportato da Il Messaggero, ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno, che ha avuto la difesa più forte e che ha in squadra lo straripante Lukaku, autore di una doppietta e un assist. I biancocelesti restano a 40 punti con Napoli e Atalanta, ma scivolano nuovamente fuori dalla zona Europa a causa della differenza reti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: