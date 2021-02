Il Tempo | Lukaku stende la Lazio, stop doloroso per Inzaghi

Inter in testa, sorpasso al Milan riuscito, la Lazio si ferma dopo sei vittorie consecutive al cospetto di un avversario cinico che ha sapu- to sfruttare le indecisioni di una difesa che, perso Radu, è andata in crisi con Hoedt, Patric e Parolo nella ripresa e soprattutto con Acerbi sposta- to a sinistra. Lukaku segna due gol e rifinisce per il terzo gol di Lautaro, inutile la rete della speranza di Escalante. Troppo Lukaku per i centrali biancocelesti che non trova- no le contromisure allo strapotere fisico del belga.

Conte non recupera Vidal e si affida a Eriksen con Brozovic, in pratica il tecnico nerazzurro riprova il doppio regista. Sugli esterni ci sono Hakimi e Perisic (la formula più offensiva ma solo sulla carta) mentre la coppia d’attacco è quella migliore con Lautaro e Lukaku. Inzaghi perde Radu durante il riscaldamento a San Siro (evento decisivo), nel ter- zetto difensivo composto da Patric e Acerbi, c’è Hoedt che non scende in campo dalla disastrosa prova in Coppa Italia di Bergamo. Davanti Immobile vicino a Correa con il centrocampo composto dai Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Moduli speculari e duelli in tutte le zone del cam- po per prendere il sopravvento sull’avversario diretto.

La sfida comincia, Bastoni va su Milinkovic in marcatura, dall’altra parte Hoedt finisce nella zona di Lukaku. E non è un buona notizia per la Lazio visto che, dopo venti minuti di sostanziale equilibrio con i biancocelesti in totale controllo della gara, si fa prendere d’infilata (anche Patric non è irreprensibile) e ferma Lautaro con un intervento in scivolata pericoloso: tocca anche il pallone ma l’arbitro Fabbri fischia il rigore che Lukaku trasforma. Gara indirizzata, Inter raccolta e pericolosa di rimessa, Lazio a ruminare gioco ma senza trovare varchi nella difesa nerazzurra. Il primo e unico tiro in porta per i primi 45 minuti è di Immobile, respinto da Handanovic, il resto è una sterile supremazia. Nell’ultimo minuto di recupero, prima dell’intervallo, rimpallo tra Brozovic e Lazzari, palla a Lukaku, tenuto in gioco da Patric e raddoppio interista che sa di sentenza definitiva. Nella ripresa subito dentro Escalante e Parolo, fuori Leiva e Hoedt con il centrocampista italiano che va su Lukaku. La Lazio spinge e trova il gol della speranza su una punizione deviata fortuitamente da Escalante, ma passano solo due minuti e Lukaku, serve a Lautaro il più facile dei tap-in: 3-1. Inzaghi ci prova con Muriqi, Caicedo e Pereirra (escono Immobile, Correa e Luis Alberto), Conte inserisce Gagliardini per Eriksen e Sanchez per Lukaku. Non succede più nulla, la Lazio ricade a Milano ma resta in lotta per il quarto posto anche se ora è dietro.

