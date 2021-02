INRC e Lazio insieme: all’asta alcune maglie della partita di ieri sera

Un San Valentino in cui il cuore batta forte. Un San Valentino in cui il cuore sia messo al centro. L’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari (INRC) e la Società Sportiva Lazio inaugurano domenica 14 febbraio, Festa degli innamorati, una partnership finalizzata a promuovere la salute dei giovani e degli atleti. La morte cardiaca improvvisa, infatti, colpisce in Italia ogni anno più di 1000 giovani apparentemente sani, di età inferiore ai 35 anni. Tutto questo si può prevenire con un costante impegno nei diversi ambiti in cui la vita dei giovani si sviluppa.

Già il progetto “A Scuola con il Cuore” (e prima ancora il programma di screening per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa) ha visto impegnato l’INRC, presieduto dal prof. Francesco Fedele, professore ordinario in cardiologia presso la Sapienza Università di Roma, nel condurre gratuitamente esami su decine di migliaia di ragazze e ragazzi delle scuole superiori con visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma e risonanza magnetica cardiaca.

Tale programma è stato nel frattempo ulteriormente arricchito con tecniche diagnostiche all’avanguardia, con lo scopo, in una singola valutazione, di identificare la possibile presenza di tutte quelle anomalie che possono essere causa di morte improvvisa nei giovani.

Dal canto suo la Società Sportiva Lazio promuove costantemente la salute dei propri atleti, tecnici e dirigenti dalle categorie juniores fino ai master, sia femminile che maschile, ed ha realizzato negli anni importanti partnership con organismi di prim’ordine nel settore sanitario, in primis la Croce Rossa Italiana. Anche i sostenitori sono stati coinvolti in una campagna volta a promuovere l’utilizzo della mascherina per prevenire la pandemia.

La partnership vedrà quindi le due realtà a fianco domenica 14 febbraio per sensibilizzare alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa fra i giovani.

La S.S. Lazio per l’occasione metterà all’ asta le maglie indossate durante la gara di San Siro Inter – Lazio, di domenica sera, dei seguenti Calciatori:

Ciro Immobile

Luis Alberto

Sergej Milinkovic

Francesco Acerbi

Joaquin Correa

Per chi volesse sostenere direttamente l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari potrà farlo con un versamento intestato a INCR utilizzando le seguenti coordinate :

IBAN : IT69M0306902477100000046013

Intesa Sanpoalo S.p.A.

Indirizzo : Via Rizzoli, 5 Bologna

“Il 14 febbraio è San Valentino, giornata degli innamorati. La parola cuore è diffusa ovunque e alle volte anche abusata. Ringrazio la Lazio e il suo Presidente perché il connubio sport-cuore non è stato mai così appropriato come in questa occasione. Come Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari (INRC) pensiamo al cuore dei nostri giovani e ci impegniamo per contrastare la morte cardiaca improvvisa. Con le campagne di screening cardiovascolare, rivolto non solo agli atleti, possiamo vincere la battaglia contro gli eventi tragici che sono evitabili. A San Valentino anche questo è un gesto d’amore.” ha dichiarato il prof. Francesco Fedele, presidente dell’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari.

“Il cuore è il luogo dei sentimenti, delle passioni e della memoria. Non a caso la parola “ricordare” deriva dal latino re-cordari (da cor, cordis), e cioè riportare al cuore. Sentimenti, passioni, memoria sono elementi fondamentali per il nostro sodalizio che intende dedicare primaria attenzione ai giovani, nel mondo della scuola e nel mondo dello sport. La partnership di San Valentino con l’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari rappresenta quindi il suggello di un impegno, non solo sportivo, in cui crediamo e al quale intendiamo dedicare le nostre energie “ha dichiarato il Presidente della S.S. Lazio S.p.A. Claudio Lotito

fonte inrc.it

