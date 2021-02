Inter-Lazio, la Lega assegna il momentaneo 2-1 a Milinkovic: ecco il motivo

Non può neanche godersi il suo primo gol in Serie A Gonzalo Escalante che, dopo aver deviato in porta la punizione di Sergej Milinkovic del momentaneo 2-1 in Inter-Lazio, ho dovuto assistere alla decisione della Lega Serie A di assegnare la rete al serbo, in base al regolamento in vigore per i c.d. gol dubbi, per i quali è previsto al punto 2A: “Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco”. Dunque, niente da fare per Escalante che cede il gol al Sergente. Lo riporta Fantacalcio.it

