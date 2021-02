Inter-Lazio, l’attacco biancoceleste “assente ingiustificato” di giornata: il dato sulle occasioni da gol fa riflettere

Un attacco prolifico e una difesa rocciosa, perfetta nelle ultime sei uscite, spazzati via in appena novanti. Ecco il dato che emerge dalla serataccia della Lazio a San Siro contro l’Inter. Come riporta il profilo Twitter di Lazio Page, i biancocelesti oltre a subire tre gol sono stati incapaci di creare pericoli dalle parti di Handanovic. Così, seppur la Lazio abbia occupato la trequarti nerazzurra per oltre 22 minuti, le occasioni da gol sono state solamente 2(una ogni 11 minuti), mentre i meneghini sono riuscite a rendersi minacciosi verso Reina ben 8 volte in quasi 9 minuti di possesso nella trequarti laziali con una media di quasi un’occasione al minuto. Numeri preoccupanti che mettono sull’attenti Inzaghi ed il suo staff, già a lavoro in vista della prossima sfida contro la Sampdoria.

