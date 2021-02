Jordan Lukaku torna ai suoi anni con la Lazio: “È stato difficile aver avuto così tanti stop e vivere delle riabilitazioni molto lunghe”

Dopo essere rinato calcisticamente all’ Anversa, Jordan Lukaku ha ripreso a parlare della sua carriera ricordando anche i vari anni con la maglia della Lazio. Il belga, in un’ intervista rilasciata a Sportmagazine.knack.be, ha raccontato i periodi sofferti nella Capitale a causa degli infortuni: “La riabilitazione post infortunio come reazione a te stesso e all’isolamento? “Essere solo non mi ha infastidito dato che oltre a quelle poche ore al club, sono rimasto solo per il resto della giornata. Ho trovato particolarmente complicato il fatto di avere così tanti stop d’arresto e che i miei periodi di riabilitazione siano durati così a lungo. Prima c’è stata l’infiammazione dei miei due tendini rotulei e poi ho dovuto fare i conti con una lesione alla cartilagine del ginocchio destro. È stressante reagire a un infortunio? “Serve essere forti mentalmente in generale per diventare un calciatore. Non so se molte persone vorrebbero farlo se conoscessero cosa dobbiamo passare”.

