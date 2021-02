Juventus, infortunio Cuadrado: a rischio la Lazio

Durante l’ultima partita della Juventus in campionato contro il Napoli, Juan Cuadrado ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per qualche partita. “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato.” è quanto scritto dalla Juventus in un comunicato ufficiale sul proprio sito. Di conseguenza, il giocatore potrebbe essere out anche per la gara contro la Lazio, in programma il 6 Marzo. Tutto dipenderà dalle risposte che darà il giocatore tra 10 giorni.

