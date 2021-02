Marcello Lippi: “Tra le pretendenti al titolo non ho messo la Lazio. Bayern? La più forte d’Europa, sarà dura”

Il campionato di Serie A è sempre più equilibrato, con le prime sette in dieci punti, pronte a lottarsi Scudetto e posto in Europa. Con la vittoria di ieri sera dell’Inter sulla Lazio, la squadra di Antonio Conte si è portata in vetta alla classifica, superando il Milan di un punto, ad una settimana dal derby. Nel prossimo turno ci sarà anche un altro scontro diretto importante per l’Europa, ovvero Atalanta-Napoli. Per parlare della situazione della Serie A, ma non solo, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io Sport, Marcello Lippi, ex tecnico della Nazionale Italiana ed anche di Juventus, Inter e Napoli su tutte. Queste le sue parole sul campionato: “Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è cominciato in maniera anomala, senza preparazione. C’erano i presupposti per questa incertezza. Dai 50 punti dell’Inter fino alla Roma, con Juve e Napoli con una gara in meno, tutte possono giocarsi lo scudetto”.

Poi è passato anche alla Lazio che, come l’Atalanta, si trova a dieci punti dall’Inter capolista. Ad una domanda sulle possibilità di Scudetto da parte della squadra di Gasperini, Lippi inserisce anche i biancocelesti: “È un po’ indietro, è a -10 dalla vetta e sono tanti. Non ci ho messo neanche la Lazio infatti tra le pretendenti al titolo”.

Per concludere, ha detto la sua anche sugli impegni delle tre squadre italiane rimaste in Champions League, pronte per gli Ottavi di finale: “Sarà dura. La Juve contro il Porto ha una gara accessibile ma la Lazio affronterà una delle migliori, la favorita insieme al Manchester City. Real e Barcellona sono un po’ indietro ma non è mai facile affrontarle e per l’Atalanta non sarà facile. Il Bayern resta comunque la più forte d’Europa”.

